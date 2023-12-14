Каньє Вест призначив головним дизайнером свого бренду Yeezy прихильника "радянської естетики"

Попри те, що багато світових зірок засуджують російську агресію проти України, є й ті, хто її підтримують, навіть не приховуючи цього. Каньє Вест — репер із США, який неодноразово зізнавався в коханні Гітлеру та путіну, знову потрапив у скандал стосовно росії.

Колишній чоловік Кім Кардаш’ян призначив головним дизайнером свого бренду Yeezy росіянина Гошу Рубчинського. І хоч бренд репера користується популярністю серед українських артистів, тепер носити його буде повним зашкваром.

Гоша Рубчинський відомий любитель "радянської естетики" та хлопців — підлітків. Ще у 2018 році його звинуватили у розбещенні 16-річного хлопця через листування. Також він неодноразово висловлювався щодо прихильності до путінського режиму.

Те, що цей персонаж став головним дизайнером бренду Каньє Веста, не стало великим відкриттям. Репер раніше був прихильником однойменного бренду Гоші Рубчинського і навіть приїжджав до росії для зустрічі з любителем совка та відомо, що вони співпрацювали ще з 2016 року. Навіть на Тижні моди у Нью-Йорку була представлена колекція Гоші Рубчинського як дизайнера бренду Yeezy.

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