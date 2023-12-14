Канье Вест назначил главным дизайнером своего бренда Yeezy поклонника "советской эстетики"

Несмотря на то, что многие мировые звезды осуждают российскую агрессию против Украины, есть и те, кто ее поддерживает, даже этого не скрывая. Канье Вест — рэпер из США, неоднократно признававшийся в любви Гитлеру и Путину, снова попал в скандал по отношению к россии.

Бывший муж Ким Кардашьян назначил главным дизайнером своего бренда Yeezy россиянина Гошу Рубчинского. И хотя бренд рэпера пользуется популярностью среди украинских артистов, теперь носить его будет полным зашкваром.

Гоша Рубчинский — известный любитель "советской эстетики" и ребят — подростков. Еще в 2018 году его обвинили в развращении 16-летнего парня из-за переписки. Также он неоднократно высказывался о приверженности путинскому режиму.

То, что этот персонаж стал главным дизайнером бренда Канье Веста, не явилось большим открытием. Рэпер ранее был поклонником одноименного бренда Гоши Рубчинского и даже приезжал в россию для встречи с любителем совка и известно, что они сотрудничали еще с 2016 года. Даже на Неделе моды в Нью-Йорке была представлена коллекция Гоши Рубчинского как дизайнера бренда Yeezy.

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