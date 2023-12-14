Том Круз після розлучення довго холостякував

Американського актора Тома Круза, поява якого на червоних доріжках викликає фурор, запідозрили у романі з росіянкою. 61-річного Круза помітили на вечірці в лондонському районі Мейфер із світською левицею Ельсіною Хайровою.

Ельсіна є дочкою ексдепутата Держдуми рф та колишньою дружиною російського товстосума. Росіянка у чорній сукні позувала на вечірці в компанії колишньої учасниці конкурсу "Міс Європа", українки Олени Авраменко, а також танцювала з Томом Крузом, пише Daily Mail.

"Вони були нерозлучні, явно пара. Здавалося, він був просто зачарований нею", — йдеться у виданні.

Олена Авраменко та Ельсіна Хайрова

Нині Хайрова мешкає у Великій Британії. Раніше вона була заміжня за російським олігархом Дмитром Цвєтковим. Пара мала неабиякі статки та володіла нерухомістю в Дубаї та Кіпрі.

Ельсіна Хайрова

Влітку ЗМІ активно обговорювали розлучення Хайрової, яку звинуватили у приховуванні від ексчоловіка значних активів.

Відомо, що Том Круз довго холостякував, ні з ким публічно не зустрічався. Правда, йому приписували роман із Шакірою, а також з колегою з фільму "Місія нездійсненна" Хейлі Етвелл.

Батько росіянки Рінат Хайров назвав плітки про роман Ельсіни та Круза абсолютною маячнею.

"Це нісенітниця повна… Бруд оплачуваний, який зливають", — повідомив ексдепутат пропагандистському виданню.

При цьому інсайдери Daily Mail стверджують, що Том Круз та Ельсіна Хайрова захід у Лондоні відвідали разом, чим здивували гостей. Пара так само разом покинула вечірку.

Раніше "Телеграф" писав, що Том Круз та інші зірки з'явилися на прем'єрі нової "Місії нездійсненної". Актриси картини особливо сяяли на червоній доріжці у Нью-Йорку.