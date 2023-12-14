Том Круз после развода долго холостяковал

Американского актера Тома Круза, появление которого на красных дорожках вызывает фурор, заподозрили в романе с россиянкой. 61-летний Круз был замечен на вечеринке в лондонском районе Мейфер со светской львицей Эльсиной Хайровой.

Эльсина является дочерью эксдепутата Госдумы рф и бывшей супругой русского толстосума. Россиянка в черном платье позировала на вечеринке в компании бывшей участницы конкурса "Мисс Европа", украинки Елены Авраменко, а также танцевала с Томом Крузом, пишет Daily Mail.

"Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был просто очарован ею", — говорится в издании.

Елена Авраменко и Эльсина Хайрова

В настоящее время Хайрова проживает в Великобритании. Раньше она была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым. Пара имела большое состояние и владела недвижимостью в Дубае и Кипре.

Эльсина Хайрова

Летом СМИ активно обсуждали развод Хайровой, которую обвиняли в том, что она скрывала от эксмужа значительные активы.

Известно, что Том Круз после развода долго был холостяком, он ни с кем публично не встречался. Правда, ему приписывали роман с Шакирой, а также с коллегой из фильма "Миссия невыполнимая" Хейли Этвелл.

Отец россиянки Ринат Хайров назвал сплетни о романе Эльсины и Круза абсолютным бредом.

"Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают", — сообщил эксдепутат пропагандистскому изданию.

При этом инсайдеры Daily Mail утверждают, что Том Круз и Эльсина Хайрова мероприятие в Лондоне посетили вместе, чем удивили гостей. Пара так же вместе покинула вечеринку.

Ранее "Телеграф" писал, что Том Круз и другие звезды появились на премьере новой "Миссии невыполнимой". Актрисы картины особенно сияли на красной дорожке в Нью-Йорке.