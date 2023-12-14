Потап зізнався, що робить в Барселоні для українців (фото)

У Барселоні Потап займається музичними та рекламними лейблами

Репер та продюсер Потап, якого неодноразово критикували та звинувачували у лицемірстві, пояснив, що наразі він робить за межами України. Продюсер перебуває в Барселоні.

На сторінці в Instagram Потап написав, що наразі має чимало роботи з музичними та рекламними лейблами. За словами зірки, все це заради нашої країни.

"Попереду на нас чекає багато роботи в Іспанії, оскільки ми починаємо співпрацювати з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, включаючи Universal, Sony, Warner Music та багато інших. На черзі Англія і, звісно, ​​Україна. Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати!" – наголосив Потап.

Потап у Барселоні

Знаменитість додав, що його син навчається в Україні, його компанії працюють тут і податки він сплачує на батьківщині.

"Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном!" – підкреслив продюсер.

Шанувальники творчості Потапа підтримали його.

"Прославляйте нашу країну. Робіть те, що вмієте найкраще. Більш ніж впевнена, що робите все , що б прискорити і перемогу України".

"Для України треба хороші дрони, а щоб їх купити, треба багато грошей ! Якщо ви їх заробляєте і допомагаєте їх купити — велике вам дякуємо".

"Кожен перебуває саме там, де повинен перебувати! І в країні складні часи, але важливо, щоб були люди, які підтримують економіку країни! Адже, якщо не вони, то хто? Що буде з країною?"

Раніше "Телеграф" писав, що Потап після дивних витівок у мережі попросив вибачення в українців. Артист додав, що закінчує свою сценічну кар'єру.