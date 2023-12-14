Потап признался, что делает в Барселоне для украинцев (фото)

В Барселоне Потап занимается музыкальными и рекламными лейблами

Рэпер и продюсер Потап, которого неоднократно критиковали и обвиняли в лицемерии, объяснил, что сейчас он делает за пределами Украины. Продюсер находится в Барселоне.

На странице в Instagram Потап написал, что сейчас много работы с музыкальными и рекламными лейблами. По словам звезды, все это для нашей страны.

"Впереди нас ждет много работы в Испании, поскольку мы начинаем сотрудничать с влиятельными рекламными агентствами и музыкальными лейблами, включая Universal, Sony, Warner Music и многими другими. На очереди Англия и, конечно, Украина. Страна, которая меня вырастила, страна, флаг которой я представлял в спорте, страна, которую я представлял на международных музыкальных конкурсах, и страна, которую я всегда буду любить и поддерживать!" – подчеркнул Потап.

Потап в Барселоне

Знаменитость добавил, что его сын учится в Украине, его компании работают здесь, и налоги он платит на родине.

"Мой сын учится в Киеве, мои компании работают в Украине, и я в Украине плачу налоги. Два моих высших образования, полученных в Киеве, помогают мне в работе, как дома, так и за рубежом!" – подчеркнул продюсер.

Почитатели творчества Потапа поддержали его.

"Прославляйте нашу страну. Делайте то, что лучше всего умеете. Более чем уверена, что делаете все, чтобы ускорить и победу Украины".

"Для Украины нужны хорошие дроны, а чтобы их купить, нужно много денег! Если вы их зарабатываете и помогаете их купить — большое вам спасибо".

"Каждый находится именно там, где должен находиться! И в стране сложные времена, но важно, чтобы были люди, поддерживающие экономику страны! Ведь если не они, то кто? Что будет со страной?".

Ранее "Телеграф" писал, что Потап после странных проделок в сети попросил прощения у украинцев. Артист добавил, что заканчивает свою сценическую карьеру.