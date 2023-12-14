"Для чого ви стріляєте?": Зібров розповів, як його родичі з рф стали зомбі

За словами Зіброва, аби запаморочити мозок його родичів з рф, вистачило всього кілька брехливих сюжетів пропагандистів

Український співак Павло Зібров, який викрив запроданку Повалій у брехні, розповів, що має родичів в країні-терористці. Він пригадав, як брехлива російська пропаганда вбила здоровий глузд його родичів та змусила повірити в "нацистів".

В інтервʼю Дмитру Гордону Зібров розповів: якщо до окупації Криму та Донбасу росіяни контактували з українцями, то вже в 2014 році помітили "фашистів" та "нацистів, які вбивають дітей". Аби запаморочити мозок, вистачило всього кілька брехливих сюжетів.

"У 2014 році вже стало якось прохолодно з того боку. Починалася розмова, братська, нормальна, але через дві-три хвилини вона мала такий вигляд: "А для чого ви стріляєте, вбиваєте наших діточок на Донбасі? Що ви робите?" Переходило на війну, хоч обмежену цю війну, яка була в 2014-15-х роках. Я не хотів туди телефонувати", – зізнався виконавець.

Діалог Зіброва з Гордоном

Нетривалі діалоги з рідними-росіянами обмежувалися запитаннями про здоровʼя, адже вони так чи інакше за кілька хвилин зводили все до звинувачень в обстрілах Донбасу.

"Один раз дзвінок був до мого брата: "Якщо вам там погано, приїжджайте, ми вас тут приймемо в Воронежі. Там нацисти, бендерівці заполонили все". Ми сміємося. Там така пропаганда. Вони живуть в жаху", – пригадав Павло Зібров.

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