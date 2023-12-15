Аллу Пугачову "взяли в полон" російські прикордонники: що відомо

Аллу Пугачову у Псковській області рф затримали прикордонники

Артистка Алла Пугачова, яка після повномасштабного вторгнення росії в Україну, виїхала з сім'єю до Ізраїлю, є дуже нечастим гостем в країні-терористці. Нещодавно російські пропагандисти поширили світлину примадонни Алли Пугачової під час допиту російськими прикордонниками.

Справа в тому, що в листопаді під час нетривалого візиту Алли Пугачової до країни-агресорки, співачку затримали під час проходу митниці у Псковській області. Артистку допитували про мету візиту до рф, а згодом пропаганда поширила фото, на яких видно, що під час допиту виконавиця зберігає спокій.

Пугачова під час допиту

Російські ЗМІ також повідомляли, що мовляв, Алла Пугачова дуже переймалася, що її можуть не пустити до рф.

Пугачова бесідує

Відповідно до висвітленої пропагандистами інформації, артистка ділилася, що за межами рф ментально та матеріально важко жити. Розповіла про своїх дітей і чоловіка Максима Галкіна, потім поставила автографи на своїх плакатах, які залишила прикордонникам на пам'ять.

Нагадаємо, що Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримують Україну, на початку повномасштабної війни в Україні виїхали за межі країни-терористки до Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" писав, що акаунти Галкіна та Пугачової атакували неадекватні росіяни. Вони зловтішалися війні в Ізраїлі.