Пугачова повернулася до росії: що стало причиною

Примадонна була близька з померлими нещодавно дизайнерами Юдашкіним та Зайцевим

Співачка Алла Пугачова, яка після повномасштабного російського вторгнення в Україну разом із дітьми та чоловіком Максимом Галкіним виїхала до Ізраїлю, знову прилетіла на батьківщину. Причиною стала смерть модельєрів В’ячеслава Зайцева та Валентина Юдашкіна.

Інформація про повернення примадонни в рф з’явилася у російських Телеграм-каналах у середу, 3 травня. Артистка, справді, багато співпрацювала і спілкувалася з померлими.

Повідомляється, що Алла Пугачова прилетіла до росії, щоб прийти на похорон В’ячеслава Зайцева, який помер 30 квітня 2023 року. Саме цей дизайнер придумав характерний для стилю Пугачової "балахон".

Слідом за Зайцевим помер ще один відомий дизайнер у рф Валентин Юдашкін, про що стало відомо 2 травня 2023 року. З ним у Пугачової були досить теплі дружні стосунки, артистка підтримувала модельєра, коли той зіткнувся з онкологічним захворюванням. Похорон Юдашкіна відбудеться 6 травня, щодо поховання Зайцева у його родичів виникли суперечки, тому поки що дата прощання з останнім невідома.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка зрідка ділиться подробицями свого нового життя в Ізраїлі. Діти Галкіна та Пугачової Гаррі та Ліза вже пішли до тамтешньої елітної школи, фотографії якої опублікували в мережі.