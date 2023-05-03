Пугачева вернулась в россию: что стало причиной

Примадонна была близка с умершими недавно дизайнерами Юдашкиным и Зайцевым

Певица Алла Пугачева, которая после полномасштабного российского вторжения в Украину вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным выехала в Израиль, снова прилетела на родину. Причиной стала смерть модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Информация о возвращении примадонны в рф появилась на российских Телеграм-каналах в среду, 3 мая. Артистка, действительно, много сотрудничала и общалась с умершими.

Сообщается, что Алла Пугачева прилетела в россию, чтобы прийти на похороны Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля 2023 года. Именно этот дизайнер придумал характерный для стиля Пугачевой "балахон".

Вслед за Зайцевым умер еще один известный дизайнер в рф, Валентин Юдашкин, о чем стало известно 2 мая 2023 года. С ним у Пугачевой были довольно теплые дружеские отношения, артистка поддерживала модельера, когда тот столкнулся с онкологическим заболеванием. Похороны Юдашкина состоятся 6 мая, касательно погребения Зайцева у его родственников возникли споры, поэтому пока что дата прощания с последним неизвестна.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда изредка делится подробностями своей новой жизни в Израиле. Дети Галкина и Пугачевой Гарри и Лиза уже пошли в тамошнюю элитную школу, фотографии которой опубликовали в сети.