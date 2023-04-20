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Пугачева и Галкин отдали детей в самую элитную школу Израиля: как выглядит учебное заведение стоимостью 20 тыс. долларов в год (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Алла Борисовна вместе с Гарри и Лизой Новость обновлена 20 апреля 2023, 14:57
Алла Борисовна вместе с Гарри и Лизой. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Школа частная, поэтому звездные родители за год платят приличную сумму за обучение

Известный российский комик и шоумен Максим Галкин и его супруга, Примадонна Алла Борисовна Пугачева после полномасштабного вторжения рф в Украину отказались жить в россии и вместе с детьми переехали в Израиль. Тут 9-летние Гарри и Лиза также пошли в школу. При чем учебное заведение для своих малышей звездные родители выбрали не самое простое — а элитную частную школу The King Solomon School.

Внимательные пользователи заметили логотипы школы на форме близнецов на одном из видео, которое опубликовал Максим Галкин на своей странице в Инстаграм. На нем звездный отец как раз провожал детей на учебу.

Максим Галкин с детьми

Итого, девятилетние Гарри и Лиза Галкины учатся в элитной частной школе The King Solomon School, расположенной на севере от Тель-Авива. Стоит отметить, что она была создана всего четыре года назад бывшим совладельцем социальной сети "ВКонтакте" и самым молодым долларовым миллиардером рф Вячеславом Мирилашвили.

В классе не более 15 детей; доска, к которой подключается iPad; ежедневные уроки английского; среди учеников — дети политиков и бизнесменов. Выпускники школы получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступать в любые университеты мира, в том числе в вузы Великобритании и США.

Фасад школы The King Solomon School
здание школы The King Solomon School
вид школы The King Solomon School
двор школы The King Solomon School
во дворе школы The King Solomon School

Начальная школа работает с 08:00 до 15:00 с воскресенья по четверг и с 08:00 до 12:00 по пятницам. Часы работы средней школы с 08:00 до 15:00 с воскресенья по четверг.

класс школы The King Solomon School
в классе школы The King Solomon School
начальные классы в школе The King Solomon School
школа The King Solomon School

А плата за обучение в начальной школе составляет 6 тысяч шекелей в месяц на одного ребенка (это чуть больше 1600 долларов), а плата за среднюю школу составляет 7000 шекелей в месяц. Причем оплачивать надо все 12 месяцев в году, без перерывов на каникулы. Итого получается достаточно кругленькая сумма, особенно учитывая, что платить нужно за двоих. За годовое обучение двоих детей Максим Галкин платит около 40 тыс. долларов.

Однако стоит отметить, что плата за обучение включает в себя все необходимые учебные материалы, в том числе обычные и электронные учебники, а также вспомогательные материалы, туры, школьные поездки и все мероприятия, предлагаемые школой в ее часы работы.

школа The King Solomon School комната отдыха
школа The King Solomon School ванная
школа The King Solomon School полки
школа The King Solomon School зона отдыха
школа The King Solomon School столовая
школа The King Solomon School столовая
школа The King Solomon School стадион

Как сообщалось, певица Лайма Вайкуле назвала Максима Галкина будущим российским президентом, сравнив юмориста с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Галкин неоднократно высмеивал на своих гастролях россиян и их диктатора. После выезда из рф шоумен заметно помолодел

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#Пугачева #Алла Пугачева #Максим Галкин