Школа частная, поэтому звездные родители за год платят приличную сумму за обучение

Известный российский комик и шоумен Максим Галкин и его супруга, Примадонна Алла Борисовна Пугачева после полномасштабного вторжения рф в Украину отказались жить в россии и вместе с детьми переехали в Израиль. Тут 9-летние Гарри и Лиза также пошли в школу. При чем учебное заведение для своих малышей звездные родители выбрали не самое простое — а элитную частную школу The King Solomon School.

Внимательные пользователи заметили логотипы школы на форме близнецов на одном из видео, которое опубликовал Максим Галкин на своей странице в Инстаграм. На нем звездный отец как раз провожал детей на учебу.

Итого, девятилетние Гарри и Лиза Галкины учатся в элитной частной школе The King Solomon School, расположенной на севере от Тель-Авива. Стоит отметить, что она была создана всего четыре года назад бывшим совладельцем социальной сети "ВКонтакте" и самым молодым долларовым миллиардером рф Вячеславом Мирилашвили.

В классе не более 15 детей; доска, к которой подключается iPad; ежедневные уроки английского; среди учеников — дети политиков и бизнесменов. Выпускники школы получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступать в любые университеты мира, в том числе в вузы Великобритании и США.

Начальная школа работает с 08:00 до 15:00 с воскресенья по четверг и с 08:00 до 12:00 по пятницам. Часы работы средней школы с 08:00 до 15:00 с воскресенья по четверг.

А плата за обучение в начальной школе составляет 6 тысяч шекелей в месяц на одного ребенка (это чуть больше 1600 долларов), а плата за среднюю школу составляет 7000 шекелей в месяц. Причем оплачивать надо все 12 месяцев в году, без перерывов на каникулы. Итого получается достаточно кругленькая сумма, особенно учитывая, что платить нужно за двоих. За годовое обучение двоих детей Максим Галкин платит около 40 тыс. долларов.

Однако стоит отметить, что плата за обучение включает в себя все необходимые учебные материалы, в том числе обычные и электронные учебники, а также вспомогательные материалы, туры, школьные поездки и все мероприятия, предлагаемые школой в ее часы работы.

Как сообщалось, певица Лайма Вайкуле назвала Максима Галкина будущим российским президентом, сравнив юмориста с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Галкин неоднократно высмеивал на своих гастролях россиян и их диктатора. После выезда из рф шоумен заметно помолодел.м