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Пугачова та Галкін віддали дітей до найелітнішої школи Ізраїлю: як виглядає навчальний заклад вартістю 20 тис. доларів на рік (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Алла Борисівна разом із Гаррі та Лізою Новина оновлена 20 квітня 2023, 14:57
Алла Борисівна разом із Гаррі та Лізою. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Школа приватна, тож зіркові батьки за рік платять пристойну суму за навчання

Відомий російський комік і шоумен Максим Галкін та його дружина, Примадонна Алла Борисівна Пугачова після повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилися жити в росії та разом з дітьми переїхали до Ізраїлю. Тут 9-річні Гаррі та Ліза також пішли до школи. До чого навчальний заклад для своїх малюків зіркові батьки обрали не найпростіший — а елітну приватну школу The King Solomon School.

Уважні користувачі помітили логотипи школи на формі близнюків на одному відео, яке опублікував Максим Галкін на своїй сторінці в Інстаграм. На ньому зірковий батько саме проводжав дітей на навчання.

Максим Галкін із дітьми

Отже, дев’ятирічні Гаррі та Ліза Галкіни навчаються в елітній приватній школі The King Solomon School, розташованій на півночі від Тель-Авіва. Вона була створена всього чотири роки тому колишнім співвласником соціальної мережі "ВКонтакте" і наймолодшим доларовим мільярдером росії В’ячеславом Мірілашвілі.

У класі трохи більше ніж 15 дітей; дошка, до якої підключається iPad; щоденні уроки англійської; серед учнів – діти політиків та бізнесменів. Випускники школи отримують диплом міжнародного бакалаврату, з яким можна вступати до будь-яких університетів світу, у тому числі до ВНЗ Великої Британії та США.

Фасад школи The King Solomon School
будівля школи The King Solomon School
вид школи The King Solomon School
двір школи The King Solomon School
у дворі школи The King Solomon School

Початкова школа працює з 08:00 до 15:00 з неділі по четвер та з 08:00 до 12:00 п'ятницями. Годинник роботи середньої школи з 08:00 до 15:00 з неділі по четвер.

клас школи The King Solomon School
у класі школи The King Solomon School
початкові класи у школі The King Solomon School
школа The King Solomon School

А плата за навчання у початковій школі становить 6 тисяч шекелів на місяць на одну дитину (це трохи більше ніж 1600 доларів), а плата за середню школу становить 7000 шекелів на місяць. Причому оплачувати треба усі 12 місяців на рік, без перерв на канікули. Разом виходить досить кругленька сума, особливо з огляду на те, що платити треба за двох. За річне навчання двох дітей Максим Галкін платить близько 40 тисяч доларів.

Однак варто зазначити, що плата за навчання включає всі необхідні навчальні матеріали, у тому числі звичайні та електронні підручники, а також допоміжні матеріали, тури, шкільні поїздки та всі заходи, що пропонуються школою в її години роботи.

школа The King Solomon School кімната відпочинку
школа The King Solomon School ванна
школа The King Solomon School полиці
школа The King Solomon School зона відпочинку
школа The King Solomon School їдальня
школа The King Solomon School їдальня
школа The King Solomon School стадіон

Як повідомлялося, співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора. Після виїзду з росії шоумен помітно помолодшав.

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#Пугачова #Алла Пугачова #Максим Галкін