Пугачова та Галкін віддали дітей до найелітнішої школи Ізраїлю: як виглядає навчальний заклад вартістю 20 тис. доларів на рік (фото)

Школа приватна, тож зіркові батьки за рік платять пристойну суму за навчання

Відомий російський комік і шоумен Максим Галкін та його дружина, Примадонна Алла Борисівна Пугачова після повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилися жити в росії та разом з дітьми переїхали до Ізраїлю. Тут 9-річні Гаррі та Ліза також пішли до школи. До чого навчальний заклад для своїх малюків зіркові батьки обрали не найпростіший — а елітну приватну школу The King Solomon School.

Уважні користувачі помітили логотипи школи на формі близнюків на одному відео, яке опублікував Максим Галкін на своїй сторінці в Інстаграм. На ньому зірковий батько саме проводжав дітей на навчання.

Отже, дев’ятирічні Гаррі та Ліза Галкіни навчаються в елітній приватній школі The King Solomon School, розташованій на півночі від Тель-Авіва. Вона була створена всього чотири роки тому колишнім співвласником соціальної мережі "ВКонтакте" і наймолодшим доларовим мільярдером росії В’ячеславом Мірілашвілі.

У класі трохи більше ніж 15 дітей; дошка, до якої підключається iPad; щоденні уроки англійської; серед учнів – діти політиків та бізнесменів. Випускники школи отримують диплом міжнародного бакалаврату, з яким можна вступати до будь-яких університетів світу, у тому числі до ВНЗ Великої Британії та США.

Початкова школа працює з 08:00 до 15:00 з неділі по четвер та з 08:00 до 12:00 п'ятницями. Годинник роботи середньої школи з 08:00 до 15:00 з неділі по четвер.

А плата за навчання у початковій школі становить 6 тисяч шекелів на місяць на одну дитину (це трохи більше ніж 1600 доларів), а плата за середню школу становить 7000 шекелів на місяць. Причому оплачувати треба усі 12 місяців на рік, без перерв на канікули. Разом виходить досить кругленька сума, особливо з огляду на те, що платити треба за двох. За річне навчання двох дітей Максим Галкін платить близько 40 тисяч доларів.

Однак варто зазначити, що плата за навчання включає всі необхідні навчальні матеріали, у тому числі звичайні та електронні підручники, а також допоміжні матеріали, тури, шкільні поїздки та всі заходи, що пропонуються школою в її години роботи.

Як повідомлялося, співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора. Після виїзду з росії шоумен помітно помолодшав.