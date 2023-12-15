Аллу Пугачеву "взяли в плен" российские пограничники: что известно

Аллу Пугачеву в Псковской области рф задержали пограничники

Артистка Алла Пугачева, которая после полномасштабного вторжения россии в Украину уехала с семьей в Израиль, является очень редким гостем в стране-террористке. Недавно российские пропагандисты распространили фотографию примадонны во время допроса российскими пограничниками.

Дело в том, что в ноябре во время непродолжительного визита Аллы Пугачевой в страну-агрессорку певицу задержали во время прохода таможни в Псковской области. Артистку допрашивали о цели визита в рф, а затем пропаганда обнародовала снимки, на которых видно, что во время допроса исполнительница сохраняет спокойствие.

Пугачева во время допроса

Российские СМИ также сообщали, что мол, Алла Пугачева очень переживала, что ее могут не пустить в рф.

Пугачева беседует по телефону

Согласно освещенной пропагандистами информации, артистка делилась, что за пределами россии ментально и материально трудно жить. Также пишут, что рассказывала она о своих детях и муже Максиме Галкине, а затем поставила автографы на плакатах, которые оставила пограничникам на память.

Напомним, что поддерживающие Украину Алла Пугачева и Максим Галкин в начале полномасштабной войны в Украине выехали за пределы страны-террористки в Израиль.

Ранее "Телеграф" писал, что аккаунты Галкина и Пугачевой атаковали неадекватные россияне. Они радовались войне в Израиле.