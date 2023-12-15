Аллу Пугачеву "взяли в плен" российские пограничники: что известно
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Аллу Пугачеву в Псковской области рф задержали пограничники
Артистка Алла Пугачева, которая после полномасштабного вторжения россии в Украину уехала с семьей в Израиль, является очень редким гостем в стране-террористке. Недавно российские пропагандисты распространили фотографию примадонны во время допроса российскими пограничниками.
Дело в том, что в ноябре во время непродолжительного визита Аллы Пугачевой в страну-агрессорку певицу задержали во время прохода таможни в Псковской области. Артистку допрашивали о цели визита в рф, а затем пропаганда обнародовала снимки, на которых видно, что во время допроса исполнительница сохраняет спокойствие.
Российские СМИ также сообщали, что мол, Алла Пугачева очень переживала, что ее могут не пустить в рф.
Согласно освещенной пропагандистами информации, артистка делилась, что за пределами россии ментально и материально трудно жить. Также пишут, что рассказывала она о своих детях и муже Максиме Галкине, а затем поставила автографы на плакатах, которые оставила пограничникам на память.
Напомним, что поддерживающие Украину Алла Пугачева и Максим Галкин в начале полномасштабной войны в Украине выехали за пределы страны-террористки в Израиль.
Ранее "Телеграф" писал, что аккаунты Галкина и Пугачевой атаковали неадекватные россияне. Они радовались войне в Израиле.