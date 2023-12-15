Красуня Шерон Стоун засвітилася у обіймах відомого мистецтвознавця (фото)
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Шерон Стоун поспілкувалася з Джеррі Зальцом
Акторка Шерон Стоун, яка нещодавно вразила всіх чудовим виглядом в Мілані, досі в центрі уваги. 65-річна зірка "Основного інстинкту" має величезну армію фанатів та регулярно ділиться свіжими світлинами, а також є окрасою червоних доріжок.
Жінка у поважному віці має чудовий вигляд: вона струнка, красива та сповнена енергії. Нещодавно в мережу потрапила серія нових світлин першої красуні Голлівуду.
Вона поспілкувалася з відомим американським мистецтвознавцем Джеррі Зальцом та дала йому інтерв’ю.
На зустріч з Джеррі Шерон ікона стилю прийшла в діловому костюмі світло-коричневого кольору. Знаменитості разом сфотографувалися та поговорили про важливе, наче давні друзі.
За традицією, Шерон не робила яскравого макіяжу та мала мінімум прикрас. Природній вигляд акторки викликає захват: вона вічно молода і, очевидно, що старість не входить в її плани.
Раніше "Телеграф" писав, що Шерон Стоун у ефектній сукні вразила фанатів. Акторка дивує шанувальників виглядом молодої дівчини.