Красуня Шерон Стоун засвітилася у обіймах відомого мистецтвознавця (фото)

Шерон Стоун поспілкувалася з Джеррі Зальцом

Акторка Шерон Стоун, яка нещодавно вразила всіх чудовим виглядом в Мілані, досі в центрі уваги. 65-річна зірка "Основного інстинкту" має величезну армію фанатів та регулярно ділиться свіжими світлинами, а також є окрасою червоних доріжок.

Жінка у поважному віці має чудовий вигляд: вона струнка, красива та сповнена енергії. Нещодавно в мережу потрапила серія нових світлин першої красуні Голлівуду.

Вона поспілкувалася з відомим американським мистецтвознавцем Джеррі Зальцом та дала йому інтерв’ю.

Зірка в діловому костюмі

На зустріч з Джеррі Шерон ікона стилю прийшла в діловому костюмі світло-коричневого кольору. Знаменитості разом сфотографувалися та поговорили про важливе, наче давні друзі.

За традицією, Шерон не робила яскравого макіяжу та мала мінімум прикрас. Природній вигляд акторки викликає захват: вона вічно молода і, очевидно, що старість не входить в її плани.

Усмішка - це візитівка Шерон

В обіймах із Зальцом

Раніше "Телеграф" писав, що Шерон Стоун у ефектній сукні вразила фанатів. Акторка дивує шанувальників виглядом молодої дівчини.