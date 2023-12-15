Красавица Шэрон Стоун засветилась в объятиях известного искусствоведа (фото)

Шэрон Стоун пообщалась с Джерри Зальцом

Актриса Шэрон Стоун, недавно поразившая всех чудесным видом в Милане, до сих пор в центре внимания. У 65-летней звезды "Основного инстинкта" огромная армия фанатов, актриса регулярно делится свежими фотографиями и блистает на красных дорожках.

Женщина в почтенном возрасте прекрасно выглядит: она стройная, красивая и полна энергии. Недавно в сеть попали новые снимки первой красавицы Голливуда.

Актриса пообщалась с известным американским искусствоведом Джерри Зальцом и дала ему интервью.

Звезда в деловом костюме

На встречу с Джерри Шэрон икона стиля пришла в деловом костюме светло-коричневого цвета. Знаменитости вместе сфотографировались и поговорили о важном, как давние друзья.

Улыбка - визитная карточка Шэрон

По традиции, Шэрон не делала яркого макияжа и имела минимум украшений. Естественный вид актрисы вызывает восторг: она вечно молода и, очевидно, что старость не входит в ее планы.

В объятиях с Зальцем

Ранее "Телеграф" писал, что Шэрон Стоун в эффектном платье поразила фанатов. Актриса удивляет поклонников видом молодой девушки.