Красавица Шэрон Стоун засветилась в объятиях известного искусствоведа (фото)
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Шэрон Стоун пообщалась с Джерри Зальцом
Актриса Шэрон Стоун, недавно поразившая всех чудесным видом в Милане, до сих пор в центре внимания. У 65-летней звезды "Основного инстинкта" огромная армия фанатов, актриса регулярно делится свежими фотографиями и блистает на красных дорожках.
Женщина в почтенном возрасте прекрасно выглядит: она стройная, красивая и полна энергии. Недавно в сеть попали новые снимки первой красавицы Голливуда.
Актриса пообщалась с известным американским искусствоведом Джерри Зальцом и дала ему интервью.
На встречу с Джерри Шэрон икона стиля пришла в деловом костюме светло-коричневого цвета. Знаменитости вместе сфотографировались и поговорили о важном, как давние друзья.
По традиции, Шэрон не делала яркого макияжа и имела минимум украшений. Естественный вид актрисы вызывает восторг: она вечно молода и, очевидно, что старость не входит в ее планы.
Ранее "Телеграф" писал, что Шэрон Стоун в эффектном платье поразила фанатов. Актриса удивляет поклонников видом молодой девушки.