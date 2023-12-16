Христина Соловій після скандального кліпу з Жаданом представила міні-альбом колядок (відео)

Колядки отримали нове звучання у виконанні співачки

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно оскандалилася кліпом із письменником Сергієм Жаданом у Львівському храмі, порадувала шанувальників міні-альбомом різдвяних колядок.

У своєму Instagram Соловій опублікувала незвичайне фото, на якому позує у світлій сукні, схожій на нічну сорочку, а у підписі до нього розповіла про свою нову роботу. Як виявилося, Христина записала міні-альбом, який складається із чотирьох автентичних лемківських колядок. Незвичайне звучання різдвяних колядок українці вже можуть послухати на youtube-каналі артистки.

"Цього релізу не мало бути з різних причин. Але те, що мені все-таки вдалося, незважаючи ні на що, його записати і видати — моє маленьке різдвяне диво. Тому ділюся з вами "Різдвяними снами". Нехай це Різдво для всіх нас буде у свідомості і зв’язку з нашим корінням", — написала Соловій у підписі до публікації.

Треба сказати, що українці вже оцінили нову роботу від співачки, і засипали її втішними коментарями в соцмережах:

Дякую за цю атмосферу затишку та тепла. Христина, твої пісні всі чарівні, і ці не виняток.

Казково.

Чарівно.

Це неймовірно красиво!

Як це гарно.

Магічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандал із кліпом Жадана та Соловій отримав продовження. ЛГБТ-пари приходять цілуватися до церкви у Львові.