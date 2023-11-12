Скандал з кліпом Жадана та Соловій отримав продовження: ЛГБТ-пари приходять цілуватися до церкви у Львові

Представники ЛГБТ-спільноти закликали однодумців повторити їхній вчинок

Історія з кліпом Сергія Жадана та Христини Соловій, через який у Львові розпочався скандал, отримав продовження. Оскільки консервативні українці та священнослужителі обурилися сценою із поцілунком двох жінок у храмі, то туди почали приходити представники ЛГБТ-спільноти .

Зокрема журналістка та блогер Аліна Шубська оприлюднила у своєму Facebook фотографію того, як цілується з іншою дівчиною в церкві святого Андрія, де й знімали цей кліп.

"Тому що Бог це любов", — підписала фото вона.

Її приклад наслідував військовослужбовець 72-бригади "Чорні запорожці" Віктор Пилипенко, який прийшов до церкви зі своїм хлопцем. Він зазначив, що їх усередину не пустили, пославшись на внутрішнє прибирання, а тому своє відео поцілунку вони записали зовні. При цьому Пилипенко закликав інші ЛГБТ пари прийти до цього місця та цілуватися.

"Таким чином нагадувати тим, хто проводить там свої обряди те, що вони не в змозі засуджувати та карати за кохання", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий капелан отець Дмитро Поворотний вважає кліп Жадана та Соловій спланованою провокацією. На його думку, львівських священиків просто обдурили.

При цьому у керівництві церкви повідомили, що звільнять тих, хто допустив зйомки.