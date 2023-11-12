Скандал с клипом Жадана и Соловий получил продолжение: ЛГБТ-пары приходят целоваться в церковь во Львове

Представители ЛГБТ-общины призвали единомышленников повторить их поступок

История с клипом Сергея Жадана и Кристины Соловий, из-за которого во Львове начался скандал, получил продолжение. Поскольку консервативные украинцы и священнослужители возмутились сценой с поцелуем двух женщин в храме, то туда начали приходить представители ЛГБТ-общины.

В частности журналистка и блогер Алина Шубская обнародовала в своем Facebook фотографию того, как целуется с другой девушкой в церкви святого Андрея, где и снимали тот самый клип.

"Потому что Бог это любовь", — подписала фото она.

Ее примеру последовал военнослужащий 72-бригады "Черные запорожцы" Виктор Пилипенко, который пришел к церкви со своим парнем. Он отметил, что их внутрь не пустили сославшись на внутреннюю уборку, а потому свое видео поцелуя они записали снаружи. При этом Пилипенко призвал другие ЛГБТ пары прийти к этому месту и целоваться.

"Таким образом напоминать тем, кто проводит там свои обряды то, что они не в силах осуждать и наказывать за любовь", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный капеллан отец Дмитрий Поворотный считает клип Жадана и Соловий спланированной провокацией. По его мнению, львовских священников просто обманули.

При этом, в руководстве церкви сообщили, что уволят тех, кто допустил съемки.