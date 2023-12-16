Христина Соловий после скандального клипа с Жаданом представила мини-альбом колядок (видео)

Колядки получили новое звучание в исполнении певицы

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая недавно оскандалилась клипом с писателем Сергеем Жаданом во Львовском храме, порадовала поклонников мини-альбомом рождественских колядок.

В своем Instagram Соловий опубликовала необычное фото, на котором позирует в светлом платье, похожем на ночную рубашку, а в подписи к нему рассказала о своей новой работе. Как оказалось, Христина записала мини-альбом, который состоит из четырех аутентичных лемковских колядок. Необычное звучание рождественских колядок украинцы уже могут послушать на youtube-канале артистки.

"Этого релиза не должно было быть по разным причинам. Но то, что мне все-таки удалось, несмотря ни на что, его записать и выдать — мое маленькое рождественское чудо. Поэтому делюсь с вами "Рождественскими снами". Пусть это Рождество для всех нас будет в сознании и связи с нашими корнями", — написала Соловий в подписи к публикации.

Надо сказать, что украинцы уже оценили новую работу от певицы, и засыпали ее лестными комментариями в соцсетях:

Спасибо за эту атмосферу уюта и тепла. Христина, твои песни все волшебные, и эти не исключение.

Сказочно.

Волшебно.

Это невероятно красиво!

Как это красиво.

Магически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандал с клипом Жадана и Соловий получил продолжение. ЛГБТ-пары приходят целоваться в церковь во Львове.