Зірка кліпів Little Big раптово помер у 29 років (фото)

У 29 років помер актор, який грав у кліпах Little Big

У Москві знайшли мертвим 29-річного танцюриста та шоумена Дмитра Красилова. Він був відомий під прізвиськом "Пухляш" і здобув широку популярність після зйомок у кліпі російського гурту Little Big, який втік із РФ, а потім взагалі розпався.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як пишуть джерела, чоловікові стало погано напередодні 17 грудня, коли він повертався додому з роботи. А вже 18 грудня його тіло виявили у квартирі без ознак життя. Також є інформація, що причиною смерті молодого шоумена стали ускладнення після коронавірусу, на який він хворів.

Дмитро Красилов у кліпі Little Big

Дмитро Красилов народився у російському місті Заринську на Алтаї. З дитинства він мріяв про кар’єру артиста. 2017 року Красилов був учасником телевізійного талант-шоу "Танці на ТНТ", де підкорив усіх своєю харизмою. Його навіть називали "центнер харизми" через велику вагу.

У 2020 році Дмитро Красилов прославився завдяки зйомкам у кліпі UNO групи Little Big. Він запам’ятався глядачам, як пухляш, який танцював у яскравому блакитному комбінезоні, демонструючи надзвичайну пластичність та експресію. Цей кліп за участю Красилова зібрав на YouTube понад 200 мільйонів переглядів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт Little Big випустив антивоєнну пісню через 4 місяці російського вторгнення. Артисти заявили, що проти війни в Україні та поїхали з РФ.