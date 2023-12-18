Звезда клипов Little Big внезапно умер в 29 лет (фото)

В 29 лет умер актер, который играл в клипах Little Big

В Москве нашли мертвым 29-летнего танцора и шоумена Дмитрия Красилова. Он был известен под прозвищем "Пухляш" и получил широкую известность после съемок в клипе российской группы Little Big, которая сбежала из РФ, а потом вообще распалась.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как пишут источники, мужчине стало плохо накануне, 17 декабря, когда он возвращался домой с работы. А уже 18 декабря его тело обнаружили в квартире без признаков жизни. Также есть информация, что причиной смерти молодого шоумена стали осложнения после коронавируса, которым он болел.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big

Дмитрий Красилов родился в российском городе Заринске на Алтае. С детства он мечтал о карьере артиста. В 2017 году Красилов был участником телевизионного талант-шоу "Танцы на ТНТ", где покорил всех своей харизмой. Его даже называли "центнер харизмы" из-за большого веса.

В 2020 году Дмитрий Красилов прославился благодаря съемкам в клипе UNO группы Little Big. Он запомнился зрителям, как пухляш, который танцевал в ярком голубом комбинезоне, демонстрируя необычайную пластичность и экспрессию. Этот клип с участием Красилова собрал на YouTube более 200 миллионов просмотров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа Little Big выпустила антивоенную песню спустя 4 месяца российского вторжения. Артисты заявили, что против войны в Украине и уехали из РФ.