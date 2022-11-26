Сбежавшая из рф группа Little Big распалась

Причиной являются "сложившиеся обстоятельства"

Популярная российская группа Little Big, которая ранее заявила, что против войны в Украине и уехала из россии, сообщила, что их прежний коллектив распался, и теперь свою деятельность они будут продолжать как дуэт. Отныне группа состоит из Ильи Прусикина и Сони Таюрской.

О таком решении Little Big сообщили на странице группы в Инстаграм. Конкретных причин никто не называл, было лишь отмечено, что такое решение было принято "из сложившихся обстоятельств".

"Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа LITTLE BIG это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут" — говорится в сообщении в Инстаграм.

Вполне вероятно, что такое решение группа приняла из-за разных политических взглядов участников. Как известно, Соня Таюрская и Илья Прусикин переехали в США, где начали новую жизнь, а вот Сергей Макаров и Антон Лиссов остались в рф.

Стоит отметить, что даже в антивоенном клипе на песню Generation Cancellation ("Поколение отмены"), которым группа показала, как пропаганда влияет на людей, уже не было этих участников. Видимо Макаров и Лиссов поддерживают политику путина, в отличие от Прусикина и Таюрской. Также этим треком группа призвала остановить войну в Украине.

Напомним, что пресс-релизе, которые Little Big разослали в российские редакции после выхода клипа, говорится, что музыканты приняли решение выехать из рф. Сейчас их группа находится в Лос-Анджелесе, США. Об этом говорится на официальном сайте Little Big.

В день вторжения россии в Украину 24 февраля музыканты выступили против войны, опубликовав "нет войне" в Инстаграме.

Также напомним, что еще одно парой, которая после начала российского вторжения в Украину уехала из рф стали Максим Галкин и Алла Пугачева. Вместе с детьми они переехали в Израиль. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.