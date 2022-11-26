Група Little Big, що втекла з росії, розпалася

Причиною є "обставини, що склалися"

Популярний російський гурт Little Big, який раніше заявив, що проти війни в Україні і виїхав з росії, повідомив, що їхній колишній колектив розпався, і тепер свою діяльність вони продовжуватимуть як дует. Відтепер гурт складається з Іллі Прусікіна та Соні Таюрської.

Про це рішення Little Big повідомили на сторінці групи в Інстаграм. Конкретних причин ніхто не називав, було лише зазначено, що таке рішення було прийнято "з обставин, що склалися".

"Дорогі друзі, на даний момент, через обставини, що склалися, група LITTLE BIG це дві людини, Ілля Прусікін і Соня Таюрська. На даний час Сергій Макаров і Антон Ліссов участі в діяльності колективу не братимуть" — йдеться в повідомленні в Інстаграм.

Цілком імовірно, що таке рішення група ухвалила через різні політичні погляди учасників. Як відомо, Соня Таюрська та Ілля Прусікін переїхали до США, де розпочали нове життя, а ось Сергій Макаров та Антон Ліссов залишилися в рф.

Варто зазначити, що навіть у антивоєнному кліпі на пісню Generation Cancellation ("Покоління скасування"), яким гурт показав, як пропаганда впливає на людей, вже не було цих учасників. Мабуть, Макаров і Ліссов підтримують політику путіна, на відміну від Прусікіна і Таюрскої. Також цим треком гурт закликав зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, що пресрелізі, які Little Big розіслали в російські редакції після виходу кліпу, говориться, що музиканти вирішили виїхати з росії. Зараз їхня група знаходиться в Лос-Анджелесі, США. Про це йдеться на офіційному сайті Little Big.

У день вторгнення росії в Україну 24 лютого музиканти виступили проти війни, опублікувавши "ні війні" в Інстаграмі.

Також нагадаємо, що ще одна пара, яка після початку російського вторгнення в Україну виїхала з рф стали Максим Галкін та Алла Пугачова. Разом із дітьми вони переїхали до Ізраїлю. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії Путіна.