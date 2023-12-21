"Це зневага!": "Дизель Шоу" потрапило в скандал після жартів про українців в окупації

Коміки показали, як українці зустрічають свята на окупованих росіянами територіях

Гумористи з "Дизель Шоу" потрапили в гучний скандал через обурливий номер про українців в окупації та російських загарбників. Коміки показали, як українці зустрічають свята на окупованих росіянами територіях.

Актори зобразили українську родину, яку зіграли Євген Гашенко і Вікторія Булітко. Виступ викликав хвилю обурення.

Історія, яку показав "Дизель Шоу", мала певний розвиток подій. Спочатку чоловік дивився телевізор, де виступали пропагандисти. До нього підійшла жінка та закликала це вимкнути. Жінка уточнила, що через телевізор можуть промити мозок так, що людина перетвориться на зомбі.

"Потім ще підеш російський паспорт отримувати", — уточнила вона.

Також жінка попросила не показувати усе це дитині, на що отримала відповідь, мовляв, син взагалі думає, що то мультики.

Згодом сім’я почула стукіт у двері. Вони зметикували, що то прийшли окупанти у пошуках горілки: "Знову ці чм*біки прийшли гроші на горілку просити".

Проте з’ясувалося, що це був Святий Миколай, який почав втовкмачувати родині, що вони вільні попри окупацію.

"Поки ви на території України, ви всі – вільні люди. Я 70 років за радянського союзу був в окупації, нічого, все минає", — розповів Миколай.

Після цього прийшли окупанти, які постають алкоголіками, які ледь розмовляють. З ними бесідував Святий Миколай, поки сім’я сховалася. Миколай змусив їх розмовляти українською та співати українських пісень, віддати все, що вони "віджали" та попросити вибачення. Окупантів зобразили гомосексуалами.

Кадр з гумористичного шоу

Задум гумористів оцінили не всі українці, особливо обурилися люди, які пережили окупацію.

"Мені сниться один і той самий сон постійно про те, що ми досі чомусь в окупації і не можу виїхати більше. Після чого я прокидаюся і мені кілька хвилин треба, щоб зрозуміти, що я не там. Люди, які там залишилися, буквально в полоні у себе вдома", – уточнив користувач.

Українці обурені

Чимало українців підкреслили, що окупація – це не жарти. Люди на окупованих територіях щодня страждають від репресій і злочинів, які чинять загарбники.

Критика українців

"Окупація – це ж так весело, і людям там так прикольно, так?…Чому це досі пускають в ефір", – обурилися користувачі.

Раніше "Телеграф" писав, що гумориста Максима Неліпу не впізнали українці після того, як він пішов на війну. Чоловік змужнів, але мав змарнілий вигляд.