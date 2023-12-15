Актор "Дизель шоу" зізнався, що путіністка Оксана Марченко є його кумою

Актор Євген Сморигін познайомився з Оксаною Марченко 15 років тому

Білорус Євген Сморигін, який давно живе та працює в Україні, розповів про кумівство зі зрадницею України Оксаною Марченко. Дружина колишнього депутата ВРУ Віктора Медведчука є хресною мамою доньки учасника "Дизель шоу".

В інтерв'ю OBOZ.UA актор уточнив, що вони породичалися дуже давно, коли працювали разом на СТБ. Марченко була ведучою популярних шоу, а Сморигін пробував свої сили як сценарист.

За словами Євгена, він звернув увагу на те, що Оксана Марченко була дуже побожною, хоча спілкуватися з нею було дуже непросто, бо несла вона себе дуже високо.

"Познайомилися ми років 15 тому на проєкті "Україна має талант". Багато спілкувалися на тему релігії, вона справді віруюча людина. Коли в мене народилася дочка Ліза, подумав, що ближче в плані віри в мене немає людини. Я запропонував їй стати хресною мамою", – пригадав актор.

Марченко була ведучою рейтингового проєкту "Україна має талант"

Сморигін додав, що після втечі Марченко з України він зі зрадницею не контактує.

"До повномасштабного вторгнення вона вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки. Зараз – ні. Ні ми з дружиною, ні дочка з Оксаною не маємо ніяких зв'язків", – зізнався актор.

Нагадаємо, що Євген Сморигін має трьох дітей: доньку Єлизавету та синів Олександра і Олексія.

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