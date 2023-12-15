Актер "Дизель шоу" признался, что путинистка Оксана Марченко является его кумой

Актер Евгений Сморигин познакомился с Оксаной Марченко 15 лет назад

Белорус Евгений Сморигин, давно живущий и работающий в Украине, рассказал о кумовстве с предательницей Украины Оксаной Марченко. Жена бывшего депутата ВРУ Виктора Медведчука является крестной матерью дочери участника "Дизель шоу".

В интервью OBOZ.UA актер уточнил, что они сблизились очень давно, когда работали вместе на СТБ. Марченко была ведущей популярных шоу, а Сморигин пробовал свои силы как сценарист.

По словам Евгения, он обратил внимание на то, что Оксана Марченко была очень верующей, хотя общаться с ней было очень непросто, потому что несла она себя очень высоко.

"Познакомились мы лет 15 назад на проекте "Украина имеет талант". Многие общались на тему религии, она действительно верующий человек. Когда у меня родилась дочь Лиза, подумал, что поближе в плане веры у меня нет человека. Я предложил ей стать крестной мамой ", – вспомнил актер.

Марченко была ведущей рейтингового проекта

Сморигин добавил, что после побега Марченко из Украины он с предательницей не контактирует.

"До полномасштабного вторжения она поздравляла Лизу с днем рождения, передавала подарки. Сейчас – нет. Ни мы с женой, ни дочь с Оксаной не имеем никаких связей", – признался актер.

Напомним, что у Евгения Сморигина трое детей: дочь Елизавета и сыновья Александр и Алексей.

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