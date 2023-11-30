"Орденоносцы": Медведчука, Азарова, Киву, Табачника и других до сих пор не лишили государственных наград

Лишить предателей наград быстро просто невозможно из-за правовой коллизии

Это может выглядеть довольно странно, но множество предателей Украины, которые перешли на сторону российских террористов или еще до войны работали в интересах россии, до сих пор имеют государственные награды. Среди них – Александр Ефремов, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук и другие; заработанных во время работы в Украине орденов и медалей их никто так и не лишил.

Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на собственные данные и созданный движением реестр предателей. Так, отмечается, что экс-председатель запрещенной в Украине ОПЗЖ Юрий Бойко до сих пор не лишен звания Героя Украины и сопутствующих наград.

До сих пор ходят с украинскими орденами предатель, экс-премьер Украины Николай Азаров (орден Ярослава Мудрого и другие), экс-министр образования и коллаборант Дмитрий Табачник (орден Богдана Хмельницкого). Также государственные награды остались у экс-нардепа Ильи Кивы, предателя и гауляйтера временно оккупированной территории Запорожской области Евгения Балицкого, гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо и недостреленного СБУ Олега Царева.

Предатели Украины, все еще "при орденах"

Но лишить предателей наград быстро просто невозможно. Проблема в том, что лишить наград может только президент после специального представления и при условии, что награжденный совершил тяжкое преступление.

"Правовая коллизия, которая сложилась с государственными наградами, угрожает национальной безопасности и обесценивает подвиги военных. Предатели, которые годами готовили основу для российского вторжения, не могут быть награждены на уровне с героями, отдавшими жизнь в боях с оккупантами", – отмечает движение.

Еще в апреле 2022 года нардепы в первом чтении приняли законопроект №6163, но затем они к нему не возвращались. Более того, с того момента было подано еще четыре законопроекта на ту же тематику, но и их постигла похожая судьба.

"Предлагается вносить на рассмотрение президенту представление о лишении государственной награды в случаях, когда награжденный оправдывает вооруженную агрессию против Украины, аннексию территории, имеет связи с оккупационными силами или пропагандирует органы государства-агрессора и его должностных лиц", – напомнили в материале о сути законопроекта.

Движение призвало власти забрать награды у государственных изменников, поскольку такая ситуация обесценивает украинские ордена и медали. Которыми среди прочего награждают украинских военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел санкции против десятков граждан и 225 компаний России.