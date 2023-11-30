"Орденоносці": Медведчука, Азарова, Ківу, Табачника та інших досі не позбавили державних нагород

Позбавити зрадників нагород швидко просто неможливо через правову колізію

Це може виглядати доволі дивно, але велика кількість зрадників України, які перейшли на бік російських терористів або ще до війни працювали в інтересах рф, досі мають державні нагороди. Серед них – Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук та інші; зароблених під час роботи в Україні орденів та медалей їх так ніхто і не позбавив.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно" із посиланням на власні дані та створений рухом реєстр зрадників. Так, відзначається, що ексголова забороненої в Україні ОПЗЖ Юрій Бойко досі не позбавлений звання Героя України та супутніх нагород.

Досі ходять з українськими орденами зрадник, експрем'єр України Микола Азаров (орден Ярослава Мудрого та інші), ексміністр освіти та колаборант Дмитро Табачник (орден Богдана Хмельницького). Також державні нагороди залишилися в екснардепа Іллі Ківи, в зрадника та гауляйтера тимчасово окупованої території Запорізької області Євгена Балицького, в гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо та недостріляного СБУ Олега Царьова.

Зрадники України, які все ще "при орденах"

Але позбавити зрадників нагород швидко просто неможливо. Проблема в тому, що позбавити нагород може тільки президент після спеціального подання та за умови, якщо нагороджений скоїв тяжкий злочин.

"Правова колізія, яка склалася з державними нагородами, загрожує національній безпеці та знецінює подвиги військових. Зрадники, які роками готували підґрунтя для російського вторгнення, не можуть бути нагородженими на рівні з героями, які віддали життя в боях з окупантами", – зазначає рух.

Ще у квітні 2022 року нардепи у першому читанні прийняли законопроєкт №6163, але потім вони до нього не поверталися. Щобільше, з того моменту було подано ще чотири законопроєкти на ту ж тематику, але і їх спіткала схожа доля.

"Пропонується вносити на розгляд президенту подання про позбавлення державної нагороди у випадках, якщо нагороджений виправдовує збройну агресію проти України, анексію території, має зв'язки з окупаційними силами або пропагує органи держави-агресора та її посадових осіб", – нагадали у матеріали про суть законопроекта.

Рух закликав владу забрати нагороди у державних зрадників, оскільки така ситуація знецінює українські ордена та медалі. Якими, серед іншого, нагороджують українських військових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський ввів санкції проти десятків громадян та 225 компаній росії.