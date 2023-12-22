Фронтмен "Антитіл" зізнався, чи виступатиме на новорічних корпоративах

Хлопці не планують виступів на Новий рік вперше за останні кілька років

Попри те, що війна все ще триває, знаменитості планують святкувати Новий рік-2024 традиційно: з гучними гуляннями та виступами артистів. Багато зірок добре заробляють саме на новорічних корпоративах, проте дехто вважає, що гучно святкувати зараз не на часі.

Зокрема фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його музична команда вважають, що пишні бенкети під час повномасштабної війни матимуть безглуздий вигляд. У програмі "ЖВЛ" Тарас Тополя розповів про плани свого колективу на новорічну ніч.

За словами фронтмена "Антитіл", гурт не планує виступів на Новий рік вперше за останні кілька років.

"У нас було багато пропозицій, аби працювати на Новий рік, але ми вирішили, що цього року не зовсім доречно", — сказав Тополя, відсунувши всі гуляння на кращі часи.

Фронтмен гурту "Антитіла" з дружиною

Тополя додав, що 2024 рік зустрічатиме з дружиною Оленою Тополею і трьома дітьми. Він наголосив, що планує усамітнитися разом з сім’єю. Але детально про свої плани фронтмен "Антитіл" не розповів.

Нещодавно ходили плітки, що Тарас Тополя і Alyosha на межі розлучення. Мовляв, через проблеми у сім'ї артистка й прибула в Україну зі США, де з дітьми жила останні півтора роки. Олена спростувала ці чутки.

Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Тополя поділився заорушливими фото з дружиною та дітьми. Сім'я мала щасливий вигляд.