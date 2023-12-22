Фронтмен "Антител" признался, будет ли выступать на новогодних корпоративах

Ребята не будут выступать на Новый год впервые за последние несколько лет

Несмотря на то, что война все еще продолжается, знаменитости планируют праздновать Новый год-2024 традиционно с громкими гуляниями и выступлениями артистов. Многие звезды хорошо зарабатывают именно на новогодних корпоративах, однако некоторые считают, что пышно праздновать сейчас некогда.

В частности, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и его музыкальная команда считают, что пир во время полномасштабной войны будет выглядеть бессмысленно. В программе "ЖВЛ" Тарас Тополя рассказал о планах своего коллектива на новогоднюю ночь.

По словам фронтмена "Антител", группа не планирует выступлений на Новый год впервые за последние несколько лет.

"У нас было много предложений, чтобы работать на Новый год, но мы решили, что в этом году это не совсем уместно", — сказал Тополя, отодвинув все гуляния на лучшие времена.

Фронтмен группы "Антитела" с женой

Тополя добавил, что 2024 год будет встречать с женой Еленой и тремя детьми. Он подчеркнул, что планирует уединиться вместе с семьей. Но подробно о своих планах фронтмен "Антител" не рассказал.

Недавно ходили сплетни, что Тарас Тополя и Alyosha на грани развода. Мол, из-за проблем в семье артистка и прибыла в Украину из США, где с детьми жила последние полтора года. Елена опровергла эти слухи.

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Тополя поделился трогательными фото с женой и детьми. Семья выглядела счастливой.