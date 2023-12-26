Знала про наміри путіна: ексчоловік Сніжани Єгорової згадав її заяви напередодні масштабної війни
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Семен Горов запевнив, що його колишня дружина з нетерпінням очікувала путінської агресії
Український режисер Семен Горов розповів про цинічну позицію ексдружини Сніжани Єгорової, яка називала путіна героєм. Жінка підтримує політику кровопролиття кремлівського диктатора.
У інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Гордона" Горов пригадав, що ведуча знала про страшні плани путіна щодо України. Вона і зараз підтримує агресора.
"Я їй давно все пробачив. Можливо, вона готувалася, що коли прийдуть російські танки, стати таким гауляйтером. В її словах було таке: "Нічого, почекайте, ми скоро вас усіх перевіримо". Згадую розмову з нею 23 лютого, коли вона казала: "Беріть валізи і їдьте"", — підкреслив режисер.
Він акцентував увагу на тому, що не знає, наскільки точно такі люди, як Єгорова, Медведчук, знали про всі плани путіна, але "те, що вони чекали цього, це 100%".
Семен Горов спілкувався з Єгоровою дуже давно, наразі він не має бажання листуватися зі Сніжаною. "Останній раз я з нею листувався 23 лютого 2022 року", — пригадав він.
Путіністка Єгорова разом із дітьми під час повномасштабного вторгнення мешкає у Туреччині. Раніше зрадниця жалілася, що її цькує українська влада. Причиною цьому слугувало те, що консульство не мало бажання надавати ведучій статус біженки.
Нагадаємо, що Семен Горов розлучився із Сніжаною Єгоровою ще у 2003 році. Згодом його дружиною стала піар-менеджерка Яна Помазан.
Раніше "Телеграф" писав, що Єгорова заявила про політичне цькування в Туреччині. У мережі українці посилали її за російськм кораблем.