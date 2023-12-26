Знала про наміри путіна: ексчоловік Сніжани Єгорової згадав її заяви напередодні масштабної війни

Семен Горов запевнив, що його колишня дружина з нетерпінням очікувала путінської агресії

Український режисер Семен Горов розповів про цинічну позицію ексдружини Сніжани Єгорової, яка називала путіна героєм. Жінка підтримує політику кровопролиття кремлівського диктатора.

У інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Гордона" Горов пригадав, що ведуча знала про страшні плани путіна щодо України. Вона і зараз підтримує агресора.

"Я їй давно все пробачив. Можливо, вона готувалася, що коли прийдуть російські танки, стати таким гауляйтером. В її словах було таке: "Нічого, почекайте, ми скоро вас усіх перевіримо". Згадую розмову з нею 23 лютого, коли вона казала: "Беріть валізи і їдьте"", — підкреслив режисер.

Семен Горов відверто розповів про Єгорову

Він акцентував увагу на тому, що не знає, наскільки точно такі люди, як Єгорова, Медведчук, знали про всі плани путіна, але "те, що вони чекали цього, це 100%".

Семен Горов спілкувався з Єгоровою дуже давно, наразі він не має бажання листуватися зі Сніжаною. "Останній раз я з нею листувався 23 лютого 2022 року", — пригадав він.

Путіністка Єгорова

Путіністка Єгорова разом із дітьми під час повномасштабного вторгнення мешкає у Туреччині. Раніше зрадниця жалілася, що її цькує українська влада. Причиною цьому слугувало те, що консульство не мало бажання надавати ведучій статус біженки.

Нагадаємо, що Семен Горов розлучився із Сніжаною Єгоровою ще у 2003 році. Згодом його дружиною стала піар-менеджерка Яна Помазан.

Раніше "Телеграф" писав, що Єгорова заявила про політичне цькування в Туреччині. У мережі українці посилали її за російськм кораблем.