Олена Мозгова зачарувала світлинами 8-річної доньки та поділилася секретами виховання

Олена Мозгова прагне правильно виховувати своїх дітей

Українська продюсерка Олена Мозгова оприлюднила свіжі світлини з молодшою донечкою Соломією від виконавця Девіда Аксельрода, з яким вона щасливо живе в офіційному шлюбі. До речі, Мозгова старша за Аксельрода на дев'ять років.

Фото із Соломією щаслива мама поділилася на своїй сторінці у Facebook. На світлині донька Мозгової уважно дивиться в об’єктив камери, а жінка спостерігає за Соломією.

Мозгова з донечкою

Дівчинка одягнена в чорну сукню в горошок, а її мама – вся в чорному.

Також продюсерка розповіла, як виховує своїх дітей. Мозгова прагне, щоб Соломія у разі невдачі не боялася реакції мами, а хотіла б із нею поділитися та попросити поради.

Олена Мозгова та її усміхнена доня

"Виховуйте свою дитину так, щоб у разі якоїсь невдачі чи проблеми першою її реакцією було не: "Ой, мама мене вбʼє!", а "Так, потрібно подзвонити мамі"", — наголосила пані Олена.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Мозгова ледь не померла через важку хворобу. Жінка пережила хворобу Лайма.