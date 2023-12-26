Елена Мозговая очаровала фотографиями 8-летней дочери и поделилась секретами воспитания

Елена Мозговая стремится правильно воспитывать своих детей

Продюсер Елена Мозговая обнародовала свежие фотографии с младшей дочерью Соломией от исполнителя Дэвида Аксельрода, с которым она счастливо живет в официальном браке. Кстати, Мозговая старше Аксельрода на девять лет.

Фото с Соломией счастливая мама поделилась на своей странице в Facebook. На фотографии дочь Мозговой внимательно смотрит в объектив камеры, а женщина наблюдает за Соломией.

Мозговая с дочерью

Девочка одета в черное платье в горошек, а ее мама – вся в черном.

Также продюсер рассказала, как воспитывает своих детей. Мозговая стремится, чтобы Соломия в случае неудачи не боялась реакции мамы, а хотела бы поделиться с ней и попросить совета.

Елена Мозговая и ее улыбающаяся дочь

"Воспитывайте своего ребенка так, чтобы в случае какой-то неудачи или проблемы первой его реакцией было не: "Ой, мама меня убьет!", а "Да, нужно позвонить маме"", — подчеркнула Елена.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Мозговая чуть не умерла из-за тяжелой болезни. Женщина пережила болезнь Лайма.