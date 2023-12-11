Саша Бо показала трогательные кадры крещения маленькой дочери (фото)

Малышку крестили в храме святых Кирилла и Мефодия

Блогерша Саша Бо, которая в конце ноября третий раз стала мамой, окрестила маленькую дочь Веру. В социальных сетях женщина обнародовала трогательные кадры, сделанные во время таинства крещения.

На странице в Instagram появились фотографии многодетной мамы. Малыша крестили в храме святых Кирилла и Мефодия.

"Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители", — говорится в сообщении.

Родители, крестные и гости

На других фотографиях виден праздничный торт, выполненный в нежном белом и золотом цветах. Еще на одном фото изображены четыре поколения их семьи: бабушка, мама, Саша и малышка.

Праздничный торт

Друзья и поклонники поздравили семью с этим событием и пожелали маленькой Верочке счастливой жизни под мирным небом.

Четыре поколения

Напомним, третьего ребенка Саша родила 21 ноября. "Я и слышать ничего не хотела о партнерских родах, но Платон был категоричен. Сказал, что не может просто стоять в коридоре, пока я "страдаю". И что все будет контролировать, потому что он и сам врач. Говорит, что будет смотреть за мной, за всеми врачами и медсестрами, чтобы со мной хорошо обращались", — вспомнила Саша Бо.

У звезды соцсетей двое сыновей от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом. В 2021 году пара развелась.

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