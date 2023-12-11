Саша Бо показала зворушливі кадри з хрестин маленької доньки (фото)
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Малечу хрестили у храмі святих Кирила та Мефодія
Блогерка Саша Бо, яка наприкінці листопада втретє стала мамою, похрестила маленьку доньку Віру. У соціальних мережах жінка оприлюднила зворушливі кадри, зроблені під час таїнства хрещення.
На сторінці в Instagram з’явилися світлини багатодітної мами. Малечу хрестили у храмі святих Кирила та Мефодія.
"Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки", — йдеться у підписі до одного з постів на цю тему.
На інших світлинах видно святковий торт, виконаний у білому та золотому кольорах. Ще на одному фото зображено чотири покоління їхньої родини: бабуся, мама, Саша та малеча.
Друзі та шанувальники привітали родину з цією подією та побажали маленькій Вірочці щасливого життя під мирним небом.
Нагадаємо, третю дитину Саша народила 21 листопада. "Я і чути нічого не хотіла про партнерські пологи, але Платон був категоричним. Сказав, що не може просто стояти в коридорі, поки я "страждаю". І що все контролюватиме, тому що він і сам лікар. Каже, що буде дивитись за мною, за всіма лікарями та медсестрами, щоб зі мною добре поводилися", — пригадала Саша Бо.
Зірка соцмереж має двох синів від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом. 2021 року пара розлучилася.
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