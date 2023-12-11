Саша Бо показала зворушливі кадри з хрестин маленької доньки (фото)

Малечу хрестили у храмі святих Кирила та Мефодія

Блогерка Саша Бо, яка наприкінці листопада втретє стала мамою, похрестила маленьку доньку Віру. У соціальних мережах жінка оприлюднила зворушливі кадри, зроблені під час таїнства хрещення.

На сторінці в Instagram з’явилися світлини багатодітної мами. Малечу хрестили у храмі святих Кирила та Мефодія.

"Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки", — йдеться у підписі до одного з постів на цю тему.

Батьки, хрещені та гості

На інших світлинах видно святковий торт, виконаний у білому та золотому кольорах. Ще на одному фото зображено чотири покоління їхньої родини: бабуся, мама, Саша та малеча.

Святковий торт

Друзі та шанувальники привітали родину з цією подією та побажали маленькій Вірочці щасливого життя під мирним небом.

Чотири покоління

Нагадаємо, третю дитину Саша народила 21 листопада. "Я і чути нічого не хотіла про партнерські пологи, але Платон був категоричним. Сказав, що не може просто стояти в коридорі, поки я "страждаю". І що все контролюватиме, тому що він і сам лікар. Каже, що буде дивитись за мною, за всіма лікарями та медсестрами, щоб зі мною добре поводилися", — пригадала Саша Бо.

Зірка соцмереж має двох синів від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом. 2021 року пара розлучилася.

Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча Лілія Ребрик поділилася радісною новиною про третю вагітність. Вона зачарувала підписників кадрами з сімейної фотосесії.