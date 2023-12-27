Актора Лі Сун Гюна із оскароносного фільма "Паразити" було знайдено мертвим: що відомо

Тіло 48-річного актора знайшли у машині у парку Сеула

У центральному парку Сеула знайшли мертвим зірку фільму "Паразити" Лі Сун Гюна. Актора виявили у своїй машині без ознак життя на парковці парку.

Як пише "Телеграф", про це повідомило управління з надзвичайних ситуацій Південної Кореї.

Відомо, що тіло виявили після того, як дружина Лі Сун Гюна повідомила поліцію, що знайшла вдома передсмертну записку, а її чоловік пішов з дому. Подробиці про посмертну записку поки що не розголошуються.

Варто зазначити, що акторові було заборонено виїзд із Південної Кореї через проблеми з наркотиками. Як виявилось, Лі Сун Гюн був фігурантом поліцейського розслідування у справі про вживання марихуани та інших психоактивних препаратів.

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Відомо, що поліція кілька разів допитувала актора у справі про наркотики. Минулими вихідними Лі Сун Гюн заявив поліції, що його обманом змусили прийняти наркотичні речовини в барі, а потім ще й шантажували через це.

Зазначимо, що у 48-річного актора залишилася дружина Чон Хе Чжин та двоє синів. Лі Сун Гюн був зіркою фільму "Паразити", який кілька років тому наробив багато галасу, та отримав кінонагороду "Оскар", як найкращий фільм 2019 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка кліпів Little Big раптово помер у 29 років. Хлопця знайшли у власній квартирі без ознак життя.