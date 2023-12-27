Актер Ли Сун Гюн из оскароносного фильма "Паразиты" был найден мертвым: что известно

Тело 48-летнего актера нашли в машине в парке Сеула

В центральном парке Сеула был найден мертвым звезда фильма "Паразиты" Ли Сун Гюн. Актера обнаружили в собственной машине без признаков жизни на парковке парка.

Как пишет "Телеграф", об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи.

Известно, что тело обнаружили после того, как жена Ли Сун Гюна сообщила в полицию, что нашла дома предсмертную записку, а ее муж ушел из дома. Подробности о посмертной записке пока не разглашаются.

Стоит отметить, что актеру был запрещен выезд из Южной Кореи из-за проблем с наркотиками. Как оказалось, Ли Сун Гюн был фигурантом полицейского расследования в деле об употреблении марихуаны и других психоактивных препаратов.

Фото: Getty Images

Известно, что полиция несколько раз допрашивала актера в деле о наркотиках. В прошлые выходные Ли Сун Гюн заявил полиции, что его обманом заставили принять наркотические вещества в баре, а потом еще и шантажировали из-за этого.

Отметим, что у 48-летнего актера осталась жена Чон Хе Чжин и двое сыновей. Ли Сун Гюн был звездой фильма "Паразиты", который несколько лет назад наделал много шума, и получил кинонаграду "Оскар", как лучший фильм 2019 года.

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