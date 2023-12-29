"Ваші мейки – мистецтво": Маша Єфросиніна показала себе з макіяжем і без (фото)
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Підписники обсипали телеведучу щирими компліментами
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна, чоловік якої перебуває у ЗСУ, показала шанувальникам, яку силу має макіяж. Маша засвітила себе без будь-якої косметики та з мейкапом.
На сторінці в Instagram Маша розмістила відповідний колаж, де видно всі метаморфози жінки. Єфросиніна виразно підкреслила очі, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.
Підписники зазначили, що вона завжди на вистоті: з макіяжем чи без. Машу обсипали компліментами, жінка і справді має чудовий вигляд, бо вміє вигідно підкреслити свої принади.
- "Без мейку мені дуже подобаєтеся, ну з мейком – богиня".
- "Машо, ви дуже гарна як з мейком, так і без нього".
- "Коли і так, і так дуже гарно. А ваші мейки — завжди мистецтво".
- "Вродлива в будь-якому варіанті!".
Раніше "Телеграф" писав, що Маша Єфросиніна розкрила несподіваний нюанс про скандальне інтерв'ю з Каменських. Українці висміяли його через ридання про важке життя.