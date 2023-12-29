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"Ваші мейки – мистецтво": Маша Єфросиніна показала себе з макіяжем і без (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Маша Єфросиніна - це завжди про стиль, почуття міри та вишуканість Новина оновлена 29 грудня 2023, 20:03
Маша Єфросиніна - це завжди про стиль, почуття міри та вишуканість. Фото instagram.com/mashaefrosinina

Підписники обсипали телеведучу щирими компліментами

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна, чоловік якої перебуває у ЗСУ, показала шанувальникам, яку силу має макіяж. Маша засвітила себе без будь-якої косметики та з мейкапом.

На сторінці в Instagram Маша розмістила відповідний колаж, де видно всі метаморфози жінки. Єфросиніна виразно підкреслила очі, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.

Підписники зазначили, що вона завжди на вистоті: з макіяжем чи без. Машу обсипали компліментами, жінка і справді має чудовий вигляд, бо вміє вигідно підкреслити свої принади.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна - просто красуня
  • "Без мейку мені дуже подобаєтеся, ну з мейком – богиня".
  • "Машо, ви дуже гарна як з мейком, так і без нього".
  • "Коли і так, і так дуже гарно. А ваші мейки — завжди мистецтво".
  • "Вродлива в будь-якому варіанті!".

Раніше "Телеграф" писав, що Маша Єфросиніна розкрила несподіваний нюанс про скандальне інтерв'ю з Каменських. Українці висміяли його через ридання про важке життя.

Теги:
#Маша Єфросиніна #Мейк ап #Відома телеведуча