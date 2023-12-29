"Ваши мейки – это искусство": Маша Ефросинина показала себя с макияжем и без (фото)

Подписчики осыпали телеведущую искренними комплиментами

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина, муж которой находится в ВСУ, показала поклонникам, какую силу имеет макияж. Маша засветила себя без какой-либо косметики и с мейкапом.

На странице в Instagram Маша разместила соответствующий коллаж, где видны все метаморфозы женщины. Ефросинина подчеркнула красивые глаза, а губы накрасила нежно-розовой помадой.

Подписчики отметили, что она всегда на высоте: с макияжем или без. Машу осыпали комплиментами, женщина действительно выглядит прекрасно, потому что умеет выгодно подчеркнуть свои прелести.

Маша Ефросинина – просто красавица

"Без мейка мне очень нравитесь, а с мейком – богиня".

"Маша, вы очень хороша как с мейком, так и без него".

"Когда и так, и так очень красиво. А ваши мейки — всегда искусство".

"Красивая в любом варианте!".

Ранее "Телеграф" писал, что Маша Ефросинина раскрыла неожиданный нюанс о скандальном интервью с Каменской. Украинцы высмеяли его из-за рыданий о тяжелой жизни.