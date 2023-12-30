"На душі була тривога": 57-річний Віктор Павлік опинився під крапельницею (фото)

Молода дружина Народного артиста України виклала сумне фото

Відома українська блогерка і концертний директор Катерина Павлік (в дівоцтві Реп'яхова), на яку подав до суду рідний тато, засмутила шанувальників напередодні зустрічі нового 2024 року. Річ у тім, що у її чоловіка, Народного артиста України Віктора Павліка погіршився стан здоров'я.

У себе у сторіс Інстаграму Катерина виклала чорно-білу світлину, на якій зображено українського виконавця під крапельницею. Ймовірно, 57-річний Віктор Павлік потрапив до лікарів.

"Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже в новому році", — підписала фото блогерка. Варто зазначити, що пост 29-річна Павлік опублікувала в день наймасованішої атаки Росії на Україну 29 грудня.

Перед публікацією фото чоловіка з лікарні Катерина заінтригувала своїх підписників тривожними словами. "Поки країна переживає своє лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила", — писала раніше дівчина.

Нагадаємо, що Віктор Павлік планував восени зробити операцію на серці, але так цього і не зробив. "І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан", — писала у липні дружина співака.