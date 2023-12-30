"На душе была тревога": 57-летний Виктор Павлик оказался под капельницей (фото)

Молодая жена Народного артиста Украины выложила грустное фото

Известная украинская блогерша и концертный директор Екатерина Павлик (в девичестве Репьяхова), на которую подал в суд родной отец, огорчила поклонников накануне встречи нового 2024 года. Дело в том, что у ее мужа, Народного артиста Украины Виктора Павлика ухудшилось состояние здоровья.

У себя в сторис Инстаграма Екатерина выложила черно-белую фотографию, на которой изображен украинский исполнитель под капельницей. Вероятно, 57-летний Виктор Павлик попал к врачам.

"Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году", — подписала фото блогерша. Стоит отметить, что пост 29-летняя Павлик опубликовала в день массированной атаки России на Украину 29 декабря.

Перед публикацией фото мужа из больницы Екатерина заинтриговала своих подписчиков тревожными словами. "Пока страна переживает свою беду, я переживаю свою трагедию. Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", — писала ранее девушка.

Напомним, что Виктор Павлик планировал осенью совершить операцию на сердце, но так этого и не сделал. "И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан", — писала в июле жена певца.