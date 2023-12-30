Названо ім’я переможця 12 сезону "МастерШеф": що про нього відомо

Цей сезон знімався під час війни

Сьогодні, 30 грудня відбувся фінал 12 сезону "Мастершеф". Два талановиті кухарі зійшлися у двобої на легендарній кухні. 12 сезон знімали під час війни. Переможцем "МастераШефа" стала Валерія Матрохіна.

Як повідомляє "Телеграф", суперфіналістами стали Валерія Матрохіна та Ольга Рябенко. Судді Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська віддали перемогу Валерії Матрохіній.

Валерія Матрохіна викладала бальні танці для дітей. На проєкт її надихнула подруга, яка повірила у її сили та не прогадала.

Останній випуск 12 сезону "МастерШеф" вийшов 30 грудня 2023 року. За підсумками фінально змагання перемогу здобула кухар Валерія Матрохіна. Вона отримала скляний кубок.

Традиційно повернулася вся двадцятка, що раніше вибула з проєкту. Вони розповіли, як склалося їхнє життя після проєкту.

Ольга Рябенко, друга суперфіналістка, хоч і визнає, що хотіла б перемогти, але підтримує Валерію, з якою на проєкті дуже зблизилась. "В мене нема пустоти. Навпаки мене це піджарило ще більше. Якщо я не винесла кубок, то я точно щось винесу в майбутньому".

Валерія Матрохіна після перемоги: "Для мене МастерШеф — це школа життя, це випробування, це переборювання, це шанс, це можливість, це плацдарм, це такий розгін, який я набрала і готова по цьому трампліну злетіти і летіти далі".

Раніше "Телеграф" розповідав, які стосунки в Ольги Мартиновської в Володимиром Ярославським. Ми поділилися, чи правдиві чутки підписників та глядачів.