Названо имя победителя 12 сезона "МастерШеф": что о нем известно

Этот сезон снимался во время войны

Сегодня, 30 декабря, состоялся финал 12 сезона "Мастершеф". Два талантливых повара сошлись в поединке на легендарной кухне. 12 сезон снимали во время войны. Победителем "Мастера Шефа" стала Валерия Матрохина.

Как сообщает "Телеграф", суперфиналистами стали Валерия Матрохина и Ольга Рябенко. Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская отдали победу Валерии Матрохиной.

Валерия Матрохина преподавала бальные танцы для детей. На проект вдохновила ее подруга, которая поверила в ее силы и не прогадала.

Последний выпуск 12 сезона "МастерШеф" вышел 30 декабря 2023 года. По итогам финального соревнования победу одержала повар Валерия Матрохина. Она получила стеклянный кубок.

Традиционно вернулась вся двадцатка, ранее выбывшая из проекта. Они рассказали, как сложилась их жизнь после проекта.

Ольга Рябенко, вторая суперфиналистка, хоть и признает, что хотела победить, но поддерживает Валерию, с которой на проекте очень сблизилась. "У меня нет пустоты. Наоборот меня это поджарило еще больше. Если я не вынесла кубок, то я точно что-нибудь вынесу в будущем".

Валерия Матрохина после победы: "Для меня МастерШеф — это школа жизни, это испытание, это преодолевание, это шанс, это возможность, это плацдарм, это такой разгон, который я набрала и готова по этому трамплину взлететь и лететь дальше".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие отношения у Ольги Мартыновской у Владимира Ярославского. Мы поделились, правдивы ли слухи подписчиков и зрителей.