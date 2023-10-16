Звезда "МастерШеф" Ольга Мартыновская призналась, какие у нее отношения с Владимиром Ярославским (видео)

Поклонники "МастерШеф" давно "сватают" Ольгу и Владимира, но, оказалось, что между ними только дружба

Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская, которая является судьей проекта "МастерШеф", рассказала о личной жизни. Звезда впервые ответила, имеет ли романтические отношения с коллегой по шоу, ресторатором Владимиром Ярославским.

Подробностями Ольга Мартыновская поделилась в интервью Алине Доротюк 16 октября. Шеф-повар призналась, занято ли ее сердце сейчас.

На вопрос, встречается ли с коллегой по шоу Владимиром Ярославским, Ольга Мартыновская ответила "нет". Кроме того, шутит, что ресторатор слишком низок для нее.

"Мы с Владимиром очень классные, настоящие друзья. Мы подписали договор, что никакой секс на нашу дружбу не должен повлиять и ее поломать. Друга сегодня очень не просто найти, его удерживать, поэтому мы ценим нашу дружбу и не портим", — говорит Мартыновская .

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский

Звезда "МастерШеф" отметила, что около месяца находится в прекрасных отношениях со взаимной любовью. Кто ее избранник, Ольга не говорит, но призналась, что мужчина работает в ресторанной сфере.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Алина Гросу после расставания с российским актером засветила кольцо. Во время войны звезда живет в США, где и строит свою личную жизнь.