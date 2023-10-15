Папарацци засекли Тейлор Свифт на свидании с новым бойфрендом Трэвисом Келси (фото)

Певица с популярным спортсменом перестали скрывать отношения

Популярная американская певица Тейлор Свифт закрутила роман со звездой NFL Трэвисом Келси. Это уже новый роман артистки после интрижки с музыкантом Мэтти Хили, с которым она начала встречаться после шестилетних отношения с актером Джо Элвином.

Как сообщает "Телеграф", 33-летняя Тейлор Свифт прогуливалась по Нью-Йорку с 34-летним Трэвисом Келси. Во время свидания парочку и засекли папарацци.

Так, для выхода в свет Тейлор Свифт выбрала стильный наряд. На певице черные брюки и эффектный корсет, сверху она набросила пальто в клетку. Дополняют образ черные туфли, трендовая сумочка и цепочка на шее. Артистка накрасила губы красной помадой, которая уже стал ее маркером имиджа.

Трэвис Келли выбрал для свидания кэжуал-лук. Спортсмен одет в рубашку, куртку с принтом, коричневые брюки и белые кроссовки. Мужчина ни на шаг не отходил от возлюбленной, держал Тейлор за руку и открывал дверь машины.

Личная жизнь Тейлор Свифт часто обсуждалась в сети. Знаменитость ранее состояла в отношениях с вокалистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом, актерами Тейлором Лотнером и Заком Эфроном, исполнителями Гарри Стайлсом и Келвином Харрисом. Роман с Трэвисом Келси завязался недавно. Футболист настойчиво добивался внимания кантри-певицы.

Пару заметили в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Влюбленные все время держались за руку. Фото: Getty Images

Трэвис тот еще джентльмен. Фото: Getty Images

Папарацци не давали звездам покоя. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фотографы застали прогулку Рианны и A$AP Rocky в день его 35-летия. Звездные родители вышли в свет спустя несколько недель после рождения их второго сына.