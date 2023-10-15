Папараці засікли Тейлор Свіфт на побаченні з новим бойфрендом Тревісом Келсі (фото)

Співачка з популярним спортсменом перестали приховувати стосунки

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт закрутила роман із зіркою NFL Тревісом Келсі. Це вже новий роман артистки після інтрижки з музикантом Метті Хілі, з яким вона почала зустрічатися після шестирічних стосунків із актором Джо Елвіном.

Як повідомляє "Телеграф", 33-річна Тейлор Свіфт прогулювалася Нью-Йорком з 34-річним Тревісом Келсі. Під час побачення парочку і засікли папараці.

Так, для виходу у світ Тейлор Свіфт обрала стильне вбрання. На співачці чорні штани та ефектний корсет, зверху вона накинула картате пальто. Доповнюють образ чорні туфлі, трендова сумочка та ланцюжок на шиї. Артистка нафарбувала губи червоною помадою, яка вже стала її маркером іміджу.

Тревіс Келлі вибрав для побачення кежуал-лук. Спортсмен одягнений у сорочку, куртку з принтом, коричневі штани та білі кросівки. Чоловік ні на крок не відходив від коханої, тримав Тейлор за руку і відчиняв двері машини.

Особисте життя Тейлор Свіфт часто обговорювалося у мережі. Знаменитість раніше перебувала у відносинах з вокалістом гурту Jonas Brothers Джо Джонасом, акторами Тейлором Лотнером та Заком Ефроном, виконавцями Гаррі Стайлсом і Келвіном Харрісом. Роман із Тревісом Келсі зав’язався нещодавно. Футболіст наполегливо добивався уваги кантрі-співачки.

Пару помітили у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Закохані постійно трималися за руку. Фото: Getty Images

Тревіс той ще джентльмен. Фото: Getty Images

Папараці не давали зіркам спокою. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що фотографи застали прогулянку Ріанни та A$AP Rocky у день його 35-річчя. Зіркові батьки вийшли в світ через кілька тижнів після народження їхнього другого сина.