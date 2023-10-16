Зірка "МастерШеф" Ольга Мартиновська зізналася, які в неї стосунки з Володимиром Ярославським (відео)

Прихильники "МастерШеф" давно "сватають" Ольгу та Володимира, але, виявилося, що між ними лише дружба

Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська, яка є суддею проєкту "МастерШеф", розповіла про особисте життя. Зірка вперше відповіла, чи має романтичні стосунки з колегою за шоу, ресторатором Володимиром Ярославським.

Подробицями Ольга Мартиновська поділилася в інтерв’ю Аліні Доротюк 16 жовтня. Шеф-кухарка зізналася, чи зайняте її серце зараз.

На питання, чи зустрічається з колегою по шоу Володимиром Ярославським, Ольга Мартиновська відповіла "ні". Крім того, шуткує, що ресторатор занизький для неї.

"Ми з Володимиром дуже класні, справжні друзі. Ми підписали договір, що ніякий секс на нашу дружбу не має повпливати і її поламати. Друга сьогодні дуже не просто знайти, його утримувати, тому ми цінуємо нашу дружбі та не псуємо", — говорить Мартиновська.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський

Натомість зірка "МастерШеф" зазначила, що близько місяця перебуває у чудових стосунках зі взаємним коханням. Хто є її обранцем, Ольга не каже, але зізналася, що чоловік працює у ресторанній сфері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Аліна Гросу після розставання з російським актором засвітила каблучку. Під час війни зірка живе в США, де і будує своє особисте життя.