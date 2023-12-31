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"Жити і не опустити руки": Катя Осадча надривно звернулася до українців перед Новим роком (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Катя Осадча написала зворушливе послання українцям Новина оновлена 31 грудня 2023, 11:44
Катя Осадча написала зворушливе послання українцям. Фото https://www.instagram.com/kosadcha/

Телеведуча написала емоційний пост в соцмережі

Популярна українська телеведуча і благодійниця Катя Осадча, яка нещодавно зворушила рідкісними кадрами із трьома синами, звернулася до українців перед Новим роком.

У своїх Instagram-сторіс телезірка опублікувала миле новорічне фото з маленьким сином і написала коротке, але емоційне звернення до українців.

На знімку можна побачити молодшого сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова, який грає у кімнаті, де стоїть новорічна ялинка.

"Я не знаю, звідки взяти запаси сили та віри в майбутнє. Але знаю, що маємо просто жити і не опустити руки", — надривно написала телеведуча.

Катя Осадча, син
Фото: https://www.instagram.com/kosadcha/

Зазначимо, що раніше Катя Осадча привітала українців із Різдвом, яке цього року відзначалося 25 грудня. У своєму мікроблозі телезірка опублікувала миле святкове фото із маленькими синами, але без чоловіка Юрія Горбунова. На знімку Катя позувала з дітьми біля ялинки, а на ній була ошатна українська вишиванка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Леся Нікітюк, Григорій Решетник, Юлія Саніна та інші зірки привітали українців із Різдвом. Артисти поділилися яскравими сімейними фото та теплими побажаннями.

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#Катя Осадча #Новий рік 2024