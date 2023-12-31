"Жить и не опустить руки": Катя Осадчая надрывно обратилась к украинцам перед Новым годом (фото)

Телеведущая написала эмоциональный пост в соцсети

Популярная украинская телеведущая и благодетельница Катя Осадчая, которая недавно растрогала редкими кадрами с тремя сыновьями, обратилась к украинцам перед Новым годом.

В своих Instagram-сторис телезвезда опубликовала милое новогоднее фото с маленьким сыном и написала короткое, но эмоциональное обращение к украинцам.

На снимке можно увидеть младшего сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова, который играет в комнате, где стоит новогодняя елка.

"Я не знаю, откуда взять запасы силы и веры в будущее. Но знаю, что должны просто жить и не опустить руки", — надрывно написала телеведущая.

Отметим, что ранее Катя Осадчая поздравила украинцев с Рождеством, которое в этом году отмечалось 25 декабря. В своем микроблоге телезвезда опубликовала милое праздничное фото с маленькими сынами, но без мужа Юрия Горбунова. На снимке Катя позировала с детьми у елки, а на ней была нарядная украинская вышиванка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Леся Никитюк, Григорий Решетник, Юлия Санина и другие звезды поздравили украинцев с Рождеством. Артисты поделились яркими семейными фото и теплыми пожеланиями.