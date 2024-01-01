"Я стала мамою": Могилевська у новорічну ніч приголомшила новиною про удочеріння дітей (фото)

Артистка розкрила секрет, що стала мамою

Популярна співачка, легенда українського шоу-бізнесу Наталія Могилевська, яка нещодавно вразила фанатів свіжим виглядом, приголомшила українців новиною у новорічну ніч. Як виявилось, артистка стала мамою — вона удочерила двох дітей.

У своєму Instagram 48-річна Наталія Могилевська опублікувала фото з двома дівчатками різного віку та зізналася, що тепер вона щаслива. При цьому зірка заявила, що не збирається поки що показувати публічно своїх дівчаток і просить з повагою ставитися до її приватного життя.

"Я щаслива... Цієї казкової ночі, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія мого життя збулася. Так вже склалося, що напевно настав час повідомити вам цю новину. І з радістю хочу цієї новорічної ночі сказати, що я стала мамою", — написала співачка.

Також Могилевська подякувала своїм знайомим та колегам, які знали про її рішення удочерити дітей та мовчали довгий час.

"З повагою до приватного життя дітей я не показую їхні обличчя і жодних інтерв’ю давати не планую", — заявила Наталія Могилевська.

Зазначимо, що в українському інформаційному просторі вже давно ходили чутки про появу дітей Могилевської. Більше того, деякі користувачі повідомляли у соцмережах, що бачили співачку з дітьми та чули, як одна з крихіток називала артистку мамою. Тепер Наталя підтвердила цю інформацію, зробивши зізнання спочатку під час концерту новорічного "Вечірнього Кварталу", а потім у своєму Instagram.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Полякова, Осадча, Комаров, Злата Огневич та інші зірки привітали з Новим роком та нагадали про важливе. Артисти закликали не забувати про війну та українських захисників.